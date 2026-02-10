El lanzador Nick Martinez acuerda contrato de uno año y 13 millones con los Rays, según fuente de AP

Los Rays de Tampa Bay añadieron a Nick Martinez el lunes, acordando un contrato de un año por $13 millones de dólares con el versátil lanzador derecho, según una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. El contrato incluye una opción mutua para la temporada 2027.

Martinez, de 35 años, tuvo un récord de 11-14 con una efectividad de 4.45 en 26 aperturas y 14 apariciones como relevista con Cincinnati el año pasado. Terminó con un máximo de carrera de 165 entradas y dos tercios.

Tampa Bay tuvo un récord de 77-85 en 2025 en su segunda temporada consecutiva con saldo negativo. Firmó al zurdo Steven Matz con un contrato de dos años por $15 millones y traspasó al derecho Shane Baz a Baltimore en diciembre.

Hablando con cautela porque el equipo no había confirmado el acuerdo, el manager Kevin Cash dijo que había escuchado que Martinez es desinteresado y una "personalidad de primera clase".

"Si tuviéramos la suerte de poder añadirlo a nuestro club, considero que podría proporcionarnos entradas significativas como abridor", expresó Cash. "Así que estoy emocionado por los rumores".

Los lanzadores y receptores de los Rays están programados para tener su primer entrenamiento de primavera el jueves. El primer entrenamiento con el equipo completo está programado para el 17 de febrero.

Martinez fue seleccionado por Texas en la 18va ronda del draft amateur de 2011 procedente de Fordham. Hizo su debut en las Grandes Ligas con los Rangers en 2014.

Lanzó en Japón durante cuatro temporadas antes de firmar con San Diego en marzo de 2022.

Martinez tiene un récord de 48-59 con una efectividad de 4.16 en 151 apariciones como relevista y 129 aperturas a lo largo de ocho años en las mayores. Tuvo su mejor temporada en 2024, cuando logró un récord de 10-siete con una efectividad mínima de carrera de 3.diez en 42 juegos con los Reds.

