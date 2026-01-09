Stay up to date with notifications from The Independent

El jardinero agente libre Max Kepler suspendido 80 juegos por MLB tras positivo por dopaje

MAX KEPLER
MAX KEPLER (AP)

El jardinero agente libre Max Kepler fue suspendido por 80 juegos el viernes tras dar positivo en una prueba por una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento, en violación del programa antidrogas de las Grandes Ligas.

Kepler dio positivo por Epitrenbolona, una sustancia que provocó una suspensión en 2018 para el boxeador Manuel Charr.

Kepler, un veterano de 11 años en las mayores, pasó la última temporada con los Filis de Filadelfia. Disputó sus primeras 10 temporadas con los Mellizos de Minnesota.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

