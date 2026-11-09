El adolescente Blades Brown gana en México y es el campeón más joven del PGA Tour en 95 años

Blades Brown es como varios jugadores jóvenes que recuerdan a Tiger Woods embocando putts importantes, ganando grandes torneos e inspirándolos a jugar. Solo que, para Brown, eso no fue hace tanto tiempo.

Dos años después de su sorprendente decisión de hacerse profesional cuando aún cursaba el penúltimo año de secundaria, Brown, de 19 años, se convirtió en el ganador más joven del PGA Tour en 95 años al cerrar con una ronda de 63 golpes, 9 bajo par, y vencer a Ben James en el segundo hoyo de desempate del World Wide Technology Championship.

“Todavía no lo asimilo del todo, supongo, la magnitud de ser ganador del PGA Tour”, comentó Brown. “Vuelvo a pensar en Blades, con 5 años, mirando la televisión y viendo a Tiger Woods y a todos esos grandes jugadores ganar campeonatos majors, y pensar que ahora estoy en un lugar similar, habiendo ganado un evento del PGA Tour, es alucinante”.

Brown es el ganador más joven desde que Charles Kocsis ganó el Michigan Open en 1931, cuando tenía 18 años, un torneo que en los primeros años del PGA era considerado un evento regional.

James perdió una ventaja de cuatro golpes al llegar a la ronda final en El Cardonal at Diamante y luego mostró su carácter al pegar un golpe de 285 yardas hasta dejarla a 20 pies en el hoyo 18, par 5, y hacer eagle para rescatar un 70 y forzar el desempate.

Pero falló un putt de 8 pies en el segundo hoyo de desempate, y Brown embocó el suyo de 3 pies.

“Tenía la sensación de que iba a entrar”, dijo James sobre su eagle decisiva, el único putt que metió en todo el día desde más de 15 pies. “En realidad no había metido nada en todo el día. Solo que leí muy bien la línea y fue un buen putt. Jugué lo mejor que pude”.

Para un somnoliento evento del FedEx Cup Fall en el extremo sur de Baja California, esto fue puro teatro entre dos jugadores de la próxima generación. James fue el jugador número 1 del ranking de PGA Tour University la temporada pasada. Brown se hizo profesional a los 17 y obtuvo su tarjeta del PGA Tour este año al estar entre los 20 mejores en puntos del Korn Ferry Tour.

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