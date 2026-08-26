Eduardo Rodríguez poncha a 9 en 7 entradas y Diamondbacks vencen a Cachorros por 2-0

Eduardo Rodríguez ponchó a nueve en siete entradas, Jordan Lawlar conectó un jonrón y los Diamondbacks de Arizona se impusieron el miércoles 2-0 sobre los Cachorros de Chicago.

El venezolano Rodríguez (14-4) superó en el duelo de pitcheo al abridor Matthew Boyd (8-3), al permitir dos hits para ganar su cuarta apertura consecutiva. Los relevistas Brandyn García y el dominicano Juan Morillo completaron la labor de dos imparables.

Morillo se acreditó su segundo salvamento.

Los Cachorros, que controlan el primer pasaje de comodín de la Liga Nacional, han perdido cinco de siete.

Lawlar abrió la sexta entrada con su tercer jonrón para producir la única carrera ante Boyd, quien permitió tres hits, con cinco ponches y dos bases por bolas en seis episodios.

Ryan Waldschmidt conectó un elevado de sacrificio en la octava.

Rodríguez lanzó 5 2/3 entradas sin permitir carreras ante Cincinnati en su apertura anterior y no concedió hit contra los Cachorros sino hasta el sencillo flojo de Tyrone Taylor para abrir la quinta entrada.

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