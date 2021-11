Eddie Hearn ha bromeado diciendo que tendrá que salir de su retiro y pelear contra Jake Paul si el YouTuber convertido en boxeador derrota a Tommy Fury el próximo mes.

Paul ha peleado cuatro veces como boxeador profesional, la más reciente derrotando al excampeón de UFC Tyron Woodley por decisión dividida en agosto.

Fury, el hermano menor del campeón mundial de peso pesado Tyson, es el primer boxeador real al que se enfrentará Paul. Fury ha peleado siete veces profesionalmente y está invicto, sin embargo, todos esos combates se han producido contra un oponente de bajo calibre.

La pareja peleará el 18 de diciembre en Tampa, Florida, con Fury como un ligero favorito entre las casas de apuestas. Cuando se le preguntó su opinión sobre la pelea, el promotor Eddie Hearn dijo a IFL TV: “Creo que está bien. No creo que sea una pelea muy grande en Estados Unidos, creo que es una pelea más grande en el Reino Unido”.

“No me importa lo que esté haciendo Jake Paul. Se ha tomado el deporte en serio, está entrenando duro y luchando, no boxeadores, sino deportistas de combate. Ahora está peleando con un tipo que boxea. No veo ningún problema ahí. Quiero decir, mira a los oponentes que enfrenta Tommy Fury. Es la pelea más dura que Tommy Fury ha tenido en su carrera. ¿Qué dice eso?"

Hearn continuó sugiriendo que la pelea podría ir de cualquier manera, a pesar de los antecedentes de boxeo de Fury, y bromeó que incluso tendría que salir del retiro él mismo para detener la conquista de Paul en el boxeo si el estadounidense sale victorioso el próximo mes.

“Jake Paul, el YouTuber, es la pelea más dura que jamás haya tenido Tommy Fury, y esta es su (octava) pelea. No he visto mucho a Tommy, solo vi su última pelea y un par de otras explosiones, pero la gente me dice que es una pelea 50/50. No lo puedo creer. Seguramente, Tommy debe ganar esa pelea. Si no, tendré que salir de mi jubilación y terminar con esto".