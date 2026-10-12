Eagles y Commanders toman malas decisiones y pierden en dura semana del Este de la NFC

La mala gestión de las situaciones le costó victorias a Filadelfia y Washington. Los Giants también desperdiciaron oportunidades.

El Este de la NFC tuvo un domingo de pesadilla y, en general, fue una dura Semana 5 para la división, incluida la derrota de Dallas en casa el jueves por la noche ante un equipo que hasta entonces no había ganado y un quarterback novato no seleccionado en el draft.

Los diezmados Eagles regalaron una victoria en Londres.

De manera inexplicable, los Commanders dejaron que el reloj se agotara en su contra estando en rango de gol de campo y tuvieron que conformarse con un empate ante los Giants, que desperdiciaron dos oportunidades de ganar en la prórroga.

Sin cuatro defensores, sin Saquon Barkley ni el también corredor Tank Bigsby, y sin el receptor número 1 DeVonta Smith, los Eagles aun así tuvieron la oportunidad de vencer a Jacksonville cuando Jake Elliott pateó un gol de campo de 48 yardas con 8 segundos por jugar.

A los Jaguarse no les quedaban más opciones para para el relojo, así que Filadelfia debió haber pateado el balón hasta la zona de anotación para un touchback y obligarlos a ejecutar una jugada desde la yarda 35, necesitando unas 25 yardas para quedar en posición de gol de campo.

En cambio, Elliott mantuvo el balón en juego y Ameer Abdullah lo devolvió 53 yardas contra una unidad que permitió un touchdown en la patada inicial, que fue anulado por castigo. Abdullah fue derribado en la yarda 39 de Filadelfia con un segundo por jugar, lo que le dio a Cam Little la oportunidad de clavar un gol de campo de 57 yardas para la victoria de 19-17.

El entrenador de los Eagles Nick Sirianni se arrepintió de inmediato de la decisión.

“Yo perdí ese partido. Y eso es lo que les dije a nuestros muchachos", dijo Sirianni. "Y lo que duele es que los muchachos lucharon tan duro y luego yo no tomo la decisión que debo tomar al final del partido y nos cuesta el juego, y eso lo asumo completamente yo”.

El entrenador de equipos especiales Michael Clay también merece culpa por no elegir ir por el touchback.

Hubo un escenario similar en el partido Ravens-Cowboys en Brasil en la Semana 3. En ese, Dallas decidió patear el balón fuera de la zona de anotación después de que Brandon Aubrey acertó un gol de campo de 23 yardas para empatar el marcador 31 con 7 segundos restantes. A diferencia de Jacksonville, Baltimore podía pedir una pausa, así que el touchback no era la decisión correcta. Lamar Jackson completó un pase de 27 yardas a Zay Flowers, los Ravens detuvieron el reloj y Tyler Loop convirtió un gol de campo de 56 yardas para una victoria de 34-31.

Los Eagles debieron haber estado en posición de patear el gol de campo de la victoria cuando el tiempo expirara, pero la ofensiva gestionó mal la secuencia previa al intento de Elliott.

Estaban dentro del rango de Elliott con un primero y diez en la yarda 34 de los Jaguars después de que Jalen Hurts completó un pase de 17 yardas a Dallas Goedert y Jacksonville usó su segunda pausa para detener el reloj con 25 segundos restantes.

Pero Hurts lanzó incompleto en primer down, desperdiciando apenas 4 segundos y deteniendo el reloj. Una jugada por tierra habría obligado a los Jaguars a usar su último tiempo fuera. Luego Hurts conectó con Makai Lemon para una ganancia de 7 yardas en segundo down, pero el receptor novato salió del campo en lugar de dejarse caer, lo que detuvo el reloj y le ahorró a Jacksonville su pausa. En tercer down, Dameon Pierce perdió tres yardas en una carrera y los Jaguars usaron su último tiempo fuera con 12 segundos restantes.

“No me corresponde. Como QB estoy preparado para no preocuparme por esas cosas", dijo Hurts sobre la selección de jugadas. "Respeto la jugada cantada, respeto las cosas que entran en el partido. Cuando estoy despierto por la noche, pienso: ‘¿Debí haber dicho algo?’. Pero al final hay un compromiso de salir ahí y ejecutar”.

Hurts no quiso cuestionar públicamente a sus entrenadores, pero tampoco discutió las decisiones en el momento.

Los Eagles (2-3) han perdido tres partidos seguidos por primera vez desde 2021.

El entrenador de los Jaguars, Liam Coen, también tomó algunas decisiones cuestionables. Jacksonville tuvo un primero y diez en la yarda 1 de Filadelfia en el último minuto de la primera mitad, con 15 segundos restantes y un tiempo fuera. Tras una carrera sin ganancia en primer down, los Jaguars usaron su último tiempo fuera. Luego Trevor Lawrence lanzó incompleto dos veces y Bhayshul Tuten perdió 6 yardas en una carrera en la última jugada de la mitad, en lugar de que los Jags patearan un gol de campo.

Coen volvió a dejar pasar un gol de campo corto estando abajo 14-10 con 6:40 por jugar. Lawrence lanzó incompleto desde la yarda 5 de Filadelfia. Los Jaguars tuvieron problemas con un long snapper suplente, pero los goles de campo eran prácticamente seguros. El snap de DaVon Hamilton en el gol de campo ganador fue perfecto.

En Washington, los Giants y los Commanders tuvieron oportunidades de consumir el reloj y patear un gol de campo para ganar en la prórroga. Nueva York estaba en posición con 2 minutos restantes para intentar uno de 42 yardas. Pero Dominic Zvada ya había fallado desde 50, 57 y 46 yardas, así que el entrenador John Harbaugh quería acercarlo más. Sin embargo, Cam Skattebo perdió el balón y le dio a Washington una oportunidad.

Jayden Daniels condujo a los Commanders hasta la yarda 26 de los Giants. En primer down, Rachaad White corrió dos yardas y fue tacleado con poco menos de 50 segundos por jugar. Sin tiempos fuera restantes, Washington tenía varias opciones porque un gol de campo habría terminado el partido. En lugar de clavar el balón para detener el reloj y patear, los Commanders se reunieron en el huddle. Daniels llegó a la línea de golpeo con alrededor de 20 segundos restantes y sacó el balón con 12 por jugar. No lo clavó ni lo lanzó fuera del campo. Daniels corrió, fue derribado y Washington se quedó sin tiempo para un gol de campo.

El entrenador de los Commanders Dan Quinn asumió la culpa, y no está claro si Daniels pensó que el equipo podía pedir una pausa.

“La secuencia de eso no recae en (Daniels). Es un pase hacia afuera o el reloj — un pase fuera del campo, o el reloj. Eso tiene que venir de mí. Tengo que ponerlo en esa situación. Puedo hacerlo antes y podemos terminar la patada antes. No necesitamos ganar más yardas”, dijo Quinn.

Sin importar quién tomó las decisiones en los Eagles y los Commanders (1-3-1), los errores fueron imperdonables.

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