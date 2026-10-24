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Eagles con bajas ante Dallas; DeVonta Smith vuelve a ausentarse por lesión de isquiotibial

EAGLES-SMITH
EAGLES-SMITH (AP)

Los Eagles de Filadelfia jugarán sin el receptor abierto DeVonta Smith el lunes por la noche contra Dallas debido a una lesión de isquiotibiales.

Smith se perderá su tercer partido de esta temporada por esta dolencia.

Los Eagles también jugarán sin el receptor abierto Dontayvion Wicks debido a una lesión de tobillo.

Filadelfia (2-4) ha perdido cuatro partidos consecutivos y se espera que juegue el resto de la temporada sin el mariscal de campo Jalen Hurts debido a coágulos de sangre.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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