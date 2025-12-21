Stay up to date with notifications from The Independent

Durant anota 31, Sheppard tiene racha de 11 y Rockets vencen 115-101 a Nuggets

ROCKETS NUGGETS
ROCKETS NUGGETS (AP)

Kevin Durant anotó 31 puntos, Reed Sheppard anotó los últimos 11 puntos del tercer cuarto para abrir el apretado marcador, y los Rockets de Houston superaron el sábado 115-101 a los Nuggets de Denver.

Sheppard acertó seis de nueve desde larga distancia y anotó 28 puntos. Su última canasta llegó tras un robo y un mate después de que los suplentes de los Nuggets habían reducido un déficit de 21 puntos a 107-97 en los minutos finales.

Los Rockets vengaron una derrota a principios de la semana en Denver y rompieron la racha de seis victorias consecutivas de los Nuggets. Durant acertó cinco de seis desde la línea de tres puntos y Jabari Smith acertó cinco de 11 desde larga distancia para 22 puntos.

Los Rockets lanzaron 19 de 35 desde larga distancia (54%) frente al ocho de 29 (27%) de Denver.

Nikola Jokic lideró a Denver con 25 puntos y Jamal Murray anotó 16.

El entrenador de Denver, Dave Adelman, fue expulsado con 8:40 por jugar en el partido después de argumentar que Jokic debería haber recibido una falta.

Los Nuggets se habían acercado a 71-66 con 1:29 por jugar en el tercer cuarto cuando Sheppard encestó un par de triples alrededor de una pérdida de balón de Murray. Anotó dos tiros libres y culminó su racha con otro triple que dio a los Rockets una ventaja de 82-66 al entrar en el cuarto cuarto.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

