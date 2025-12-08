Dueños de Wrexham suman a Apollo Sports Capital para impulsar al club de la segunda división inglesa

Los famosos propietarios de Wrexham han vendido una participación minoritaria en su club de fútbol en la segunda división de Inglaterra a Apollo Sports Capital, una firma de capital privado con sede en Estados Unidos.

El acuerdo, que se anunció el lunes sin que se revelaran los términos, incluye la inversión de Apollo en la remodelación del estadio de Wrexham y el área circundante en la pequeña ciudad galesa, que se ha hecho famosa gracias a su club de fútbol homónimo desde que los actores estadounidenses Ryan Reynolds y Rob Mac lo compraron en 2021 y ayudaron a crear una popular docuserie sobre la comunidad.

Wrexham, el club más antiguo de Gales que se fundó en 1864, ha logrado tres ascensos consecutivos en la pirámide del fútbol inglés para alcanzar la segunda división esta temporada, a un paso de la Liga Premier Wrexham inició esta semana en el puesto 12 en la clasificación de 24 equipos. El equipo no jugaba en la segunda división desde la temporada 1981-82.

“Desde el primer día, queríamos construir un futuro sostenible para el Wrexham. Y hacerlo con un poco de corazón y humor”, dijeron los dueños de Wrexham en un comunicado distribuido por el club: "El sueño siempre ha sido llevar este club a la Liga Premier mientras nos mantenemos fieles a la ciudad. Un crecimiento como ese requiere socios de clase mundial que compartan nuestra visión y ambición, y Apollo lo hace absolutamente".

Reynolds y Mac vendieron una participación en el club el año pasado a un grupo de inversión diferente, también con sede en Estados Unidos. Apollo compró recientemente una participación mayoritaria en el club español Atlético de Madrid, un acuerdo que se espera se finalice a principios del próximo año.

