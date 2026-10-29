Dream vence 80-69 a Valkyries para forzar el 7mo juego de las finales de la WNBA

Allisha Gray anotó 23 puntos y Rhyne Howard sumó 21, y el Dream de Atlanta contuvo la reacción tardía de Golden State para imponerse 80-69 a las Valkyries en el Juego 6 el jueves e igualar las Finales de la WNBA.

El decisivo Juego 7 se disputará en Golden State la noche del sábado, mientras cada equipo busca su primer campeonato de la WNBA.

Tras registrar sus partidos de menor anotación de las Finales en las derrotas de los Juegos 4 y 5, el Dream vivió un despertar ofensivo con la obligación de ganar.

El Dream anunció el miércoles que el Juego 6 estaba agotado pese al muy criticado horario de inicio de las 12:30 de la tarde EDT. Solo se vieron algunos asientos vacíos dispersos en la parte alta, pese a las preocupaciones de que las obligaciones laborales y escolares afectaran la asistencia.

Angel Reese firmó un doble-doble con 15 unidades y 13 rebotes para Atlanta. Gabby Williams lideró a las Valkyries con 26 tantos. Tiffany Hayes añadió 15.

La mayor ventaja de Atlanta fue de 25 puntos. Las Valkyries remontaron con fuerza en los minutos finales y se acercaron 77-66 con dos tiros libres de Laeticia Amihere cuando restaban 1:57.

Después de quedarse en 22 puntos en la primera mitad de su derrota 65-55 en el Juego 5, el Dream igualó esa cifra en los primeros 6:30 del primer cuarto.

Gran parte de la producción llegó con triples. Atlanta encestó 6 de 8 triples y 11 de 15 tiros de campo en total mientras se escapaba a una ventaja de 32-15 en el primer cuarto.

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