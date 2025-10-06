Drake Maye lidera a Patriots en victoria 23-20 sobre Bills, dejando a la NFL sin equipos invictos

Drake Maye lideró a los Patriots en una serie de 37 yardas para preparar el gol de campo de 52 yardas del venezolano Andy Borregales con 15 segundos restantes, y Nueva Inglaterra venció 23-20 a los Bills de Buffalo el domingo por la noche, dejando a la NFL sin un equipo invicto cinco semanas después del inicio de la temporada.

Stefon Diggs tuvo diez recepciones para 146 yardas para los Patriots (3-2) en su primer juego en Buffalo desde que los Bills lo intercambiaron a Houston en abril de 2024. Rhamondre Stevenson corrió para dos touchdowns, el segundo establecido por la recepción de 32 yardas de Diggs.

Maye completó 22 de 30 pases para 273 yardas, y ningún envío fue más impresionante que cuando comenzó la serie final eludiendo la captura del tackle defensivo de los Bills, DaQuan Jones, y logrando una finalización de 12 yardas a Diggs.

Los Patriots ganaron partidos consecutivos por primera vez desde que ganaron tres seguidos a mitad de la temporada 2022. Bajo el entrenador de primer año Mike Vrabel, Nueva Inglaterra tiene un récord ganador en cinco juegos por primera vez desde que comenzó la temporada 2019 con 8-0.

Y los Patriots apretaron la carrera de la División Este de la Conferencia Americana al colocarse a un juego del campeón defensor de la división durante cinco años, los Bills (4-1).

Buffalo y Filadelfia comenzaron el día como los últimos equipos invictos de la NFL. Los Eagles perdieron ante Denver como visitantes. Es la primera vez desde 2014 y la séptima vez desde la fusión de 1970 que ningún equipo ha comenzado 5-0.

Los Bills tuvieron tres pérdidas de balón.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes