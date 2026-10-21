Drake Maye contra Caleb Williams: Patriots visitan a Bears al abrir la Semana 7

Caleb Williams y Drake Maye se conocen desde hace años. Formaron parte de la misma clase del draft y crecieron asistiendo a los mismos campamentos de fútbol americano.

La movilidad de Maye, comentó Williams, siempre ha sido un arma para él.

“Tenemos que ser capaces de mantenerlo contenido”, manifestó.

Maye liderará a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Soldier Field el jueves por la noche para enfrentarse a Williams y los Bears de Chicago en un duelo entre dos de los mejores quarterbacks jóvenes de la NFL. Tanto Maye como Williams tienen un gran brazo derecho, pero también son peligrosos con las piernas.

“Creo que Drake Maye es uno de esos tipos que hace un trabajo sobresaliente con los pies”, señaló el coordinador defensivo de los Bears Dennis Allen. “Ha habido momentos en los que lo ves y hay presión sobre el quarterback, y él hace que fallen los rivales y genera algunas jugadas campo abajo”.

Maye, de 24 años, parece haberse asentado tras un inicio complicado de temporada. Ha completado el 64,1% de sus pases para 878 yardas y 10 touchdowns durante la racha de tres victorias consecutivas de Nueva Inglaterra, Ha lanzado apenas una intercepción en ese impresionante tramo.

Podría convertirse en el primer quarterback de los Patriots desde Tom Brady en 2014 en lanzar al menos tres touchdowns en cuatro partidos consecutivos.

“Es una combinación peligrosa: un tipo que es un lanzador de élite en pases profundos y, además, puede destrozarte con las piernas”, dijo el entrenador de los Bears Ben Johnson. “Creo que esa combinación es letal. Realmente ha cobrado impulso en estos últimos tres partidos”.

Maye fue seleccionado por Nueva Inglaterra con la tercera elección del draft de 2024, dos puestos después de que Williams fuera elegido primero en general por Chicago.

Williams, que cumple 25 años el 18 de noviembre, se perdió tres partidos por una lesión en el isquiotibial derecho antes de regresar el domingo en Atlanta. No mostró señales de falta de ritmo, al completar 30 de 36 pases para 305 yardas y un touchdown en una victoria 31-23 sobre los Falcons.

“Es especial por la forma en que puede moverse y, en cierto modo, escapar y eludir la presión, y lanzar en movimiento es bastante impresionante de ver”, expresó Maye. “Así que no sé si yo soy tan escurridizo en el bolsillo. Él puede hacer cosas muy llamativas, y tiene un talento de brazo increíble, y es divertido verlo”.

El safety de los Patriots Kevin Byard se enfrentó a Williams en los entrenamientos durante las dos temporadas anteriores con los Bears. Afirmó que Williams es un atleta de élite al que es difícil derribar dentro del bolsillo.

“He estado en esta liga el tiempo suficiente. Más o menos sé cómo va a ser todo esto”, indicó Byard. “Caleb contra Drake, obviamente la misma clase del draft, dos quarterbacks fenomenales. Drake ha estado jugando fenomenal, Caleb ha estado jugando fenomenal. Así que creo que para nosotros va a ser una batalla mental de 60 minutos en ambos lados del balón”.

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El redactor deportivo de AP Kyle Hightower contribuyó.

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