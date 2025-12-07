Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Dortmund vence 2-0 a Hoffenheim y se consolida en el tercer lugar en la Bundesliga

AP Noticias
Domingo, 07 de diciembre de 2025 14:37 EST
ALEMANIA-LIGA
ALEMANIA-LIGA (AP)

Borussia Dortmund se consolidó en el tercer lugar en la Bundesliga con una cómoda victoria el domingo 2-0 sobre Hoffenheim.

Julian Brandt encaminó la victoria del Dortmund poco antes del descanso y Nico Schlotterbeck duplicó la ventaja con un potente disparo que se coló en la esquina inferior en a los 60 minutos.

Dortmund se colocó a un punto detrás del segundo lugar, Leipzig, que demolió el sábado 6-0 al Eintracht Frankfurt 6-0.

El líder de la liga, Bayern Múnich, que aplastó igualmente el sábado 5-0 al Stuttgart 5-0, tiene una ventaja de ocho puntos sobre Leipzig.

Hoffenheim habría superado a Dortmund con una victoria, pero se mantuvo en el quinto lugar, cinco puntos por debajo de su oponente.

Relacionados

En el otro extremo de la tabla, Hamburgo se alejó de la zona de descenso cuando el suplente Yussuf Poulsen anotó dos minutos después de entrar de cambio para que su equipo remontara para vencer 3-2 al Werder Bremen.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in