Dominicana vence a Puerto Rico y lidera la Serie del Caribe

Los Leones del Escogido, campeones de la Liga Dominicana de Béisbol, atacaron temprano con tres carreras en la primera entrada y se encaminaron a una victoria por 5-3 sobre los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, para asumir el liderato al inicio de la segunda jornada de la Serie del Caribe 2026, que se disputa en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

Junior Lake, quien remolcó tres carreras y destacó a la defensiva en el triunfo de los dominicanos sobre México Rojo en la jornada inaugural, abrió la pizarra con un sencillo productor en el primer episodio. El ataque se completó con un doble remolcador de Cristhian Adames y un elevado de sacrificio de Ardelín Rodríguez.

En la segunda entrada, Erick González amplió la ventaja con un doble impulsor de una carrera, y en la quinta, otro doble productor de Adames colocó el juego 5-0 a favor de los Leones.

Puerto Rico reaccionó con tres anotaciones en el sexto episodio, pero el sólido relevo dominicano contuvo el intento de remontada y aseguró la victoria de los Leones del Escogido.

