Dominic Smith pega grand slam para dejar tendidos a Reales; Bravos ganan 6-2

Dominic Smith conectó un grand slam que puso fin al encuentro y los Bravos de Atlanta dejaron atónitos a los Reales de Kansas City con un noveno inning de seis carreras, para imponerse el sábado por 6-2.

Smith conectó un lanzamiento del dominicano Carlos Estévez (0-1) con cuenta de 3-2 y envió la esférica por encima de la barda del jardín derecho. Así, los Bravos ganaron por segunda noche consecutiva.

El dominicano Osvaldo Bido (1-0) se llevó el triunfo en su debut con los Bravos tras ponchar a los tres bateadores del noveno inning.

Michael Harris II se fue de 4-3 con una carrera impulsada, y Mike Yastrzemski terminó de 4-2 con una impulsada.

Los Bravos perdían 2-0 al comenzar el noveno capítulo, pero Yastrzemski y Harris conectaron sencillos productores para empatar el juego antes de que Smith lo terminara con su jonrón.

Michael Wacha lanzó seis entradas sin permitir carreras, y el venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón por Kansas City.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-0 con una anotada, Pérez de 4-1 con una anotada y una empujada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-1. El dominicano Jorge Mateo sin turno oficial pero con una anotada. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0.

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