Dodgers renuevan contrato con Miguel Rojas, el héroe de la Serie Mundial, por 1 año y 5,5 millones

Los Dodgers de Los Ángeles firmaron el jueves a Miguel Rojas, el infielder que conectó un jonrón para empatar el séptimo juego de la Serie Mundial en la novena entrada el mes pasado y que permanecerá con el equipo con un contrato de un año y 5,5 millones de dolares.

El venezolano de 36 años bateó para .262 con siete jonrones y 27 carreras producidas la temporada pasada. En los playoffs, su promedio fue de .278, con un cuadrangular y dos carreras impulsadas por los Dodgers, que se coronaron bicampeones.

Rojas ha pasado 12 temporadas en las mayores con Los Ángeles y Miami. Tiene un promedio en su carrera de .260 con 57 jonrones y 363 carreras impulsadas.

Ha tenido dos periodos con los Dodgers. En su segundo, tiene 18 jonrones y 94 carreras impulsadas en 341 juegos.

