Un hombre encarcelado durante casi 30 años por el brutal asesinato del padre de la leyenda del baloncesto Michael Jordan podría ser inocente, afirma un nuevo documental sobre crímenes reales.

El 23 de julio de 1993, James Jordan, de 56 años, recibió un disparo en Lumberton, Carolina del Norte, mientras dormía en un automóvil Lexus que fue un regalo de su hijo de fama mundial, quien luego describió a su padre como su "roca".

El crimen parecía haber sido un robo fallido.

El cuerpo de Jordan fue encontrado tirado en un pantano en Carolina del Sur 11 días después y fue incinerado accidentalmente el 7 de agosto como un "John Doe" no identificado. Su familia, que denunció su desaparición 21 días después de su asesinato, no había sido contactada.

Michael Jordan, la ex estrella de la NBA, ahora de 57 años, fue fotografiada derrumbándose en el vestuario en 1996 después de llevar a los Bulls de Chicago a otro campeonato. Le dijo a un periodista: "Sé que está mirando".

En el momento del asesinato, Larry Demery, entonces de 17 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado y testificó contra su amigo y presunto cómplice Daniel Green, entonces de 18 años, quien también fue condenado.

Ambos fueron condenados a cadena perpetua.

El tribunal escuchó que los adolescentes inicialmente no se dieron cuenta de la identidad de la víctima, pero luego, según los informes, usaron el anillo de la NBA que le dio su hijo y usaron su automóvil para hacer llamadas telefónicas, que luego se usaron para rastrearlos.

Demery, ahora de 44 años, recibió inesperadamente la libertad condicional en agosto del año pasado, debido a un tecnicismo legal que le permitirá a Green, ser liberado en 2023.

Pero una nueva serie documental, Moment of Truth, que se transmite en el servicio de transmisión de Amazon IMDb TV, ha presentado un caso a favor de la inocencia de Green, aún encarcelado, según lo informado por The Daily Beast .

Green, quien tuvo una coartada para toda la noche del asesinato después de asistir a una fiesta en el remolque de su abuela, ha afirmado repetidamente a lo largo de los años que no asesinó a Jordan.

El ahora hombre de 45 años dijo que estaba en la fiesta cuando Demery, quien supuestamente había abandonado el evento para encontrarse con un dealer, reapareció y le pidió que lo ayudara a deshacerse del cuerpo, antes de que Demery supuestamente se volviera contra él en el estrado.

Green le dijo a Moment of Truth: “En primer lugar, sé que mintió y esa es la realidad. Sé que me mintió y sé que mató a James Jordan".

Añadió: “El amor y el odio no pueden existir en el mismo espacio al mismo tiempo. Como preso, creo firmemente que una persona que va a salir y no cometer delitos debe ser liberada”.

La serie también presenta las afirmaciones hechas por primera vez en 2016 , de presunta mala conducta policial, incluidos problemas con la autopsia y la falta de seguimiento de pistas sobre otros sospechosos, como el narcotraficante convicto Hubert Larry Deese, hijo del alguacil del condado de Robeson, Hubert Stone, quien era amigo del investigador principal, según informó el Daily Mail .

Cuando la policía localizó las llamadas realizadas desde el teléfono en el Lexus de Jordan la noche del asesinato, la segunda llamada supuestamente fue a Deese. Trabajó con Demery en la planta de fabricación de casas móviles de Crestline, a menos de una milla de donde se descubrió más tarde el cuerpo, y que supuestamente se usó como parte de una ruta de tráfico de drogas conocida localmente como "Callejón de la cocaína".

El equipo de defensa de Green intentó presentar evidencia de esa llamada durante su juicio de 1996, pero fue rechazada por el juez, informó The Daily Beast.

Deese fue arrestado por traficar cocaína un año después del asesinato.

En 1997, un ex oficial de policía les dijo a los agentes federales que Deese había pagado previamente a los agentes del orden que trabajaban en investigaciones de drogas, según The News and Observer en 2016.

Los abogados de Deese niegan las acusaciones.

"De hecho, durante el empleo de Deese en Crestline, trabajó como montador de gabinete dentro de la planta y nunca tuvo ningún contacto con Larry Demery", dijo el abogado de Deese, Dale Godfrey, en un comunicado aThe Robesonian.

"En el momento en que ambos trabajaban para Crestline, la empresa empleaba entre 150 y 250 empleados en la planta de fabricación".

En 2002, una investigación sobre la corrupción de la Oficina del Sheriff del condado de Robeson condujo a la acusación de 22 agentes, incluido Glenn Maynor, que sucedió al padre de Deese como alguacil.

Deese dijo en un comunicado publicado en The Robesonian en 2017: “He rehabilitado mi nombre y reputación desde que fui liberado por cargos de tráfico de drogas en 1998. He construido un negocio exitoso y los miembros de mi comunidad me tratan como a un asesino cuando eso simplemente no es el caso. He trabajado duro para reconstruir mi vida".

Los representantes de Green afirman en el documental que la evidencia constituye un caso convincente para un nuevo juicio.

Pero los fiscales del asesinato de Jordan le dijeron a The Chicago Tribune en 2018 que no creen que la lucha de Green sea genuina y que “nunca reconocerá lo que hizo. Simplemente no lo aceptará".

La abogada principal de Green, Christine Mumma, directora ejecutiva del Centro de Inocencia Actual de Carolina del Norte, dijo a The Daily Beast: “Como mínimo, creo que Daniel merece una audiencia probatoria, que luego probaría que merece un nuevo juicio. Pero en mi opinión, la evidencia apoya el cargo de asesinato [que será] desestimado. Ha estado en prisión durante 18 años más de lo que debería haber estado por los delitos que admite y los delitos que creo que respaldan las pruebas”.

Ella agregó: “Estoy feliz de que la verdadera narrativa se esté difundiendo. Hay gente que sabe lo que realmente le sucedió a James Jordan. Espero que esta historia les dé a las personas el valor de presentarse con la verdad".