Doblete de Martínez ayuda al Inter a golear 5-2 a la Roma y seguir en la pelea por el título

El argentino Lautaro Martínez volvió de una lesión, y el Inter de Milán ha vuelto a parecer el líder de la Serie A.

Lautaro anotó dos veces en su primera participación desde febrero para que el Inter goleara en casa el domingo 5-2 para poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones.

Lautaro marcó a los 2 y 52 minutos en San Siro. Hakan Calhanoglu —quien recientemente ayudó a Turquía a clasificarse para el Mundial—, Marcus Thuram y Nicolò Barella también anotaron para el Inter.

Gianluca Mancini, que al al igual que Barella fue parte de la selección de Italia que no logró clasificarse para el Mundial, convirtió el tanto que le dio el empate momentáneo a la Roma. Luego Lorenzo Pellegrini recortó distancias para la Roma después de que la Giallorossi se quedara cuatro goles abajo.

Inter, al que le habían recortado su ventaja de 10 a seis puntos antes de la pausa internacional, se colocó nueve puntos por delante del rival de la ciudad, el AC Milan, que el lunes visita al Napoli, que está 10 atrás.

Bologna se prepara para Aston Villa

Antes, Bologna ganó 2-1 en la cancha de Cremonese, amenazado por el descenso, para subir al octavo puesto antes de recibir el jueves al Aston Villa en los cuartos de final de la Liga Europa.

João Mário y Jonathan Rowe anotaron temprano para Bologna antes de que Federico Bonazzoli descontara tarde para Cremonese al convertir un penal. Youssef Maleh, de Cremonese, y Lewis Ferguson, de Bologna, fueron expulsados en el tiempo de descuento.

Cremonese no contó con el exdelantero de Leicester Jamie Vardy, quien no jugó debido a una lesión muscular.

Además, Torino ganó 1-0 como visitante ante Pisa, último de la tabla, con un gol de Che Adams a los 80 minuntos.

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