Dinamarca sufre bajas por enfermedad antes del partido de clasificación al Mundial contra Escocia

La selección de Dinamarca fue afectada por una enfermedad antes de su último partido de la eliminatoria para la Copa del Mundo el martes contra Escocia.

El entrenador en jefe Brian Riemer afirmó que dos jugadores estaban enfermos, así como otro miembro del personal, lo que podría interrumpir los preparativos para el crucial partido en Hampden Park.

Joachim Andersen y Rasmus Hojlund se perdieron el empate 2-2 de Dinamarca con Bielorrusia el sábado, lo que convierte el enfrentamiento con Escocia en un decisivo para quedarse con el primer puesto del Grupo C y la clasificación automática para la Copa del Mundo. Dinamarca, que ocupa el primer lugar, está un punto por delante de Escocia, que es segundo.

“Estamos en una situación en la que el médico está al tanto. Es la temporada para este tipo de cosas”, expresó Riemer en declaraciones reportadas por el periódico The Guardian. “No puedes protegerte al 100%, pero estamos haciendo todo lo posible y ahora mismo nuestra esperanza y evaluación es que hemos puesto un freno a esto y que el martes tendremos 24 hombres que están en forma para luchar y listos para jugar”.

“¿Es una preocupación antes de enfrentar a Escocia? Sí, si me preguntas si hubiera deseado que no hubiera habido enfermedad, y que tampoco la haya el martes, entonces, por supuesto, esa es la respuesta”.

Escocia perdió 3-2 ante Grecia el sábado y perdió la oportunidad de despegarse de Dinamarca en la cima del grupo.

