Detienen a una persona de interés por el tiroteo del jugador de los Jets, Kris Boyd

Una persona de interés está bajo custodia en relación con el tiroteo contra el jugador de los jets de Nueva York Kris Boyd, informó el lunes la policía.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York no especificó qué papel, si es que tuvo alguno, creen tuvo la persona detenida en el tiroteo, y dijo que no había más información disponible. No se han presentado cargos.

El esquinero recibió un disparo en el abdomen poco después de las dos de la mañana el 16 de noviembre en el centro de Manhattan. El tirador huyó de la escena. No estaba claro qué sucedió antes del tiroteo.

Boyd fue hospitalizado después del tiroteo, pero unas semanas más tarde fue visitó en las instalaciones de los Jets, sorprendiendo a sus compañeros de equipo y asistiendo a una reunión especial del equipo.

Los Jets firmaron a Boyd, de 29 años, este año. Se esperaba que desempeñara un papel clave en una unidad de equipos especiales renovada, pero se lesionó durante una práctica este verano y aún no ha jugado para Nueva York.

El nativo de Texas jugó sus primeras cuatro temporadas con los Minnesota Vikings. Más tarde firmó con los Arizona Cardinals en 2023 y luego se unió al equipo de práctica de Houston más adelante esa temporada.

