Decisión anulada ayuda a Jacob Wilson a extender racha sin errores récord con Atléticos

La racha sin errores de Jacob Wilson, campocorto de los Athletics, que es récord en las Grandes Ligas para esa posición, llegó a 113 juegos la noche del martes después de que un cambio en la anotación posterior al partido revocó lo que inicialmente se había marcado como un error de tiro.

Wilson lanzó desviado de Donovan Walton en la segunda base en la octava entrada contra Tampa Bay, y el anotador oficial lo registró como un error, el primero para él desde el 6 de julio de 2025. Más tarde, la decisión de anotación se modificó para reflejar que Yandy Díaz se embasó por una elección del fildeador.

Wilson, de 24 años, el domingo superó el récord de 110 juegos sin errores para un campocorto que tenía Mike Bordick. Su padre, Jack Wilson, jugó 12 años en las Grandes Ligas, también como campocorto.

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