Cunningham brilla al final y los Pistons vencen 99-98 a los Hawks

Cade Cunningham anotó ocho de sus 18 puntos en los últimos 3:21, y los Pistons de Detroit se recuperaron para vencer 99-98 a los Hawks de Atlanta el lunes por la noche.

Atlanta tuvo una oportunidad de ganar con 0,1 segundos restantes, pero Jalen Johnson no pudo convertir un tip-in cuando el tiempo expiró.

Jalen Duren tuvo 21 unidades y 11 rebotes para los Pistons, quienes ganaron por decimoquinta vez en 17 juegos. Caris LeVert agregó 14 tantos e hizo dos jugadas defensivas clave al final.

Johnson tuvo 29 puntos y 13 rebotes para Atlanta, que había ganado cuatro de cinco. Nickeil Alexander-Walker agregó 26 tantos y Onyeka Okongwu anotó 20.

Ningún equipo lideró por más de cinco hasta que LeVert lo hizo 74-68 con la última canasta del tercer cuarto.

Detroit creó posesiones con una presión implacable en el rebote —tuvo más rebotes ofensivos de Atlanta defensivos durante gran parte del juego— pero los devolvió con 22 pérdidas de balón en los primeros tres cuartos.

El triple de Alexander-Walker empató el marcador a 82 con 7:06 por jugar, pero el tiro corto de Cunningham puso a los Pistons arriba 91-89 con 3:21 por jugar. LeVert forzó pérdidas de balón en las siguientes dos posesiones de Atlanta. Convirtió la primera en una bandeja, y Cunningham encestó dos tiros libres en la segunda.

Eso puso el juego 95-89, pero Cunningham falló un triple, y Johnson y Alexander-Walker encestaron triples consecutivos para empatarlo con 1:12 por jugar.

El tiro de Cunningham lo hizo 97-95, y Alexander-Walker falló en el otro extremo. Cunningham luego convirtió una bandeja invertida en tráfico con 17 segundos por jugar.

Alexander-Walker encestó otro triple para dejarlo 99-98 con 1,2 segundos restantes. Daniss Jenkins falló dos tiros libres, y los Hawks pidieron un tiempo muerto con 0,1 segundos restantes.

