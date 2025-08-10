Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Crystal Palace supera al Liverpool en penales y gana la Community Shield

James Robson
Domingo, 10 de agosto de 2025 12:51 EDT

El Crystal Palace ganó el Community Shield el domingo al vencer al campeón al Liverpool, campeón de la Liga Premier, en una tanda de penales en Wembley.

El partido que marca el comienzo de la campaña de la máxima categoría inglesa terminó 2-2 después de 90 minutos, luego de que el ganador de que el Palace, ganador de la Copa FA, empatara dos veces contra Liverpool antes de ganar la tanda de penales 3-2.

El portero de Palace, Dean Henderson, detuvo dos penales y Mohamed Salah disparó por encima del travesaño en otro antes de que Justin Devenny convirtiera el penal decisivo hacia la esquina superior.

Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, los nuevos fichajes de Liverpool, pusieron al club de Merseyside dos veces por delante a los cuatro y 21 minutos.

Pero Palace respondió con los penales de Jean-Philippe Mateta al 17 y disparo a corta distancia de Ismaila Sarr al 77.

Relacionados

___

James Robson está en https://twitter.com/jamesalanrobson

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in