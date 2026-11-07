Cowboys ponen al novato cazamariscales Malachi Lawrence en IR por esguince de tobillo alto

Los Cowboys de Dallas colocaron al novato cazamariscales por el borde Malachi Lawrence en la lista de reservas lesionados por un esguince alto de tobillo y activaron al linebacker Marist Liufau, quien ha estado fuera toda la temporada por una fractura en el antebrazo.

El movimiento significa que Lawrence se perderá al menos cuatro partidos, a partir del domingo en Indianapolis. La selección de primera ronda podría regresar, aunque a los Cowboys les quedan pocos cupos disponibles para que jugadores vuelvan desde la lista de reservas lesionados.

Liufau se lesionó en el último partido de pretemporada, lo que pudo haber ayudado a conservar su lugar en el roster. En lugar de verse obligados a incluir al jugador de tercer año en el roster de 53 para los recortes finales, Dallas tuvo la opción de colocarlo en la lista de reservas lesionados.

Lawrence consiguió su única captura en una derrota 24-16 ante Tampa Bay en la Semana 5. Se lesionó en la derrota 33-30 en tiempo extra ante Arizona de la semana pasada.

Liufau comenzó su carrera como linebacker procedente de Notre Dame, pero los Cowboys han considerado convertirlo en cazamariscales por el borde. Figura como linebacker externo junto con Lawrence y el resto de los cazamariscales por el borde.

Los Cowboys (3-5) ascendieron al receptor Jordan Hudson y al ala cerrada James Mitchell desde el equipo de prácticas para el partido contra los Colts (2-6).

El tackle defensivo Jonathan Bullard, quien se lesionó una pantorrilla en la Semana 3, permanecerá en la lista de reservas lesionados al menos una semana más.

El ala cerrada Luke Schoonmaker es duda por una lesión en la ingle, pero el ascenso de Mitchell probablemente significa que Schoonmaker se perderá un segundo partido consecutivo.

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