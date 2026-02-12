Copropietario del Manchester United Jim Ratcliffe pide disculpas por comentarios antiinmigrantes

El copropietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, manifestó el jueves que lamenta si algunas personas se sintieron ofendidos por comentarios antiinmigrantes.

El multimillonario recibió críticas tanto de líderes políticos como de aficionados después de afirmar que el Reino Unido había sido “colonizado” por inmigrantes.

Ratcliffe, fundador y presidente del fabricante de productos químicos Ineos, es una de las personas más ricas de Gran Bretaña y una voz influyente en la política y la economía.

El primer ministro Keir Starmer señaló el miércoles que los comentarios de Jim Ratcliffe eran “ofensivos y erróneos”.

Ratcliffe emitió un comunicado el jueves en el que indicó que estaba “arrepentido de que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y en Europa".

Ratcliffe, que vive en el paraíso fiscal de Mónaco, hizo los comentarios en una amplia entrevista con Sky News en la que abordó los desafíos que enfrenta la industria química europea, la política y la debilidad de la economía del Reino Unido.

“No se puede tener una economía con 9 millones de personas que reciben prestaciones y con niveles enormes de inmigrantes que entran”, afirmó Ratcliffe. “Quiero decir, el Reino Unido ha sido colonizado".

___

