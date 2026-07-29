Conine pone a Marlins arriba con jonrón emergente en victoria 8-6 ante Filis

Griffin Conine conectó un jonrón como bateador emergente para tomar la ventaja en la octava entrada, Otto López, Heriberto Hernández y Xavier Edwards impulsaron dos carreras cada uno, y los Marlins de Miami remontaron el miércoles para vencer 8-6 a los Filis de Filadelfia.

Los Marlins revirtieron un déficit de 6-0 para registrar su mayor remontada de la temporada. Antes habían remontado una desventaja de cuatro carreras el 9 de mayo contra los Nacionales, y han venido de atrás 21 veces este año.

El dominicano López puso a los Marlins en la pizarra en la quinta, al conectar un rodado para out pero remolcar al dominicano Esteury Ruiz para poner el marcador 6-1. Luego, el dominicano Hernández envió un cambio alto del venezolano Jesús Luzardo a 416 pies hacia el jardín izquierdo-central para acercar a los Marlins a tres carreras.

López impulsó otra con un sencillo en la séptima y Edwards remolcó dos más con un sencillo propio para empatar el juego 6-6.

Kyle Stowers recibió una base por bolas para abrir la octava y Conine fue enviado a batear como emergente por Brian Navvareto. Conectó un cambio en el centro del plato y disparó un batazo de 424 pies al jardín central. Según Statcast, habría sido jonrón en 29 de los 30 parques de Grandes Ligas.

Conine también conectó un jonrón como emergente para tomar la ventaja el 29 de junio contra los Rockies.

El abridor de los Marlins Ryan Gusto trabajó cinco entradas y permitió seis carreras con nueve hits. Tyler Zuber (1-1) se llevó la victoria en relevo, y Pete Fairbanks consiguió su 15to salvamento.

Jonathan Bowlan (2-1) cargó con la derrota por Filadelfia, y Seth Johnson desperdició una oportunidad de salvamento. Luzardo lanzó 6 1/3 entradas, permitió seis carreras con seis hits y vio terminar su racha de seis aperturas permitiendo una carrera o menos.

Trea Turner conectó un jonrón y Bryce Harper pegó un triple por los Filis.

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