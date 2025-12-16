Conductor que embistió a multitud en desfile en Liverpool condenado a más de 20 años

Un conductor que hirió a más de 130 personas al embestir su coche contra una multitud de aficionados al fútbol que celebraban el campeonato de la Liga Premier de Liverpool fue sentenciado a más de 20 años de prisión el martes.

Paul Doyle arremetió con su minivan a través de un mar de aficionados el 26 de mayo y se detuvo después de que un transeúnte se subiera al vehículo y lo forzara a ponerlo en estacionamiento. Se detuvo sobre cuerpos.

"Las imágenes son realmente impactantes", afirmó el juez Andrew Menary en el Tribunal de la Corona de Liverpool. "Es difícil, si no imposible, transmitir solo con palabras las escenas de devastación que causaste. Muestran cómo aceleraste deliberadamente hacia grupos de aficionados, una y otra vez".

Doyle sollozó durante los dos días de la sentencia mientras los fiscales detallaban el crimen, utilizando impactantes imágenes de video y leyendo declaraciones emocionales de docenas de víctimas.

El individuo de 54 años se declaró culpable el mes pasado de 31 cargos, incluidos conducción peligrosa y múltiples cargos de intento o causar daño corporal grave y lesiones intencionales.

Los fiscales dijeron que Doyle usó su vehículo como un arma para arremeter contra el mar de personas que caminaban hacia él tras el desfile de la victoria.

Las personas que se apresuraron a ponerse a salvo dijeron que temían que se estuviera desarrollando un ataque terrorista.

Pero la explicación fue "tan simple como terribles fueron las consecuencias", expresó el fiscal Paul Greaney. Doyle se enfureció porque no podía llegar lo suficientemente rápido a recoger a un amigo de la familia que había asistido al desfile.

"Era un hombre enojado, cuya ira se había apoderado completamente de él", comentó Greaney.

El juez desestimó la explicación de Doyle de haber entrado en pánico como algo “evidentemente falso”.

Cuando Doyle fue colocado en una furgoneta policial, dijo: "Acabo de arruinar la vida de mi familia", señaló Greaney.

El impacto fue mucho más amplio.

Un fiscal pasó horas leyendo las declaraciones de las víctimas, algunas aún convalecientes de sus heridas.

Un chico de 16 años, mantenido despierto por pesadillas, perdió su aprendizaje como carpintero porque no podía concentrarse. Un hombre de 23 años tuvo que aprender a caminar de nuevo. Una mujer que no era de la zona dijo que el acento de Liverpool ahora le provoca ansiedad. Una mujer cuya hija era una fanática acérrima del Liverpool ya no podía ver sus partidos.

"La vista de las camisetas rojas y los sonidos de los cánticos son recordatorios insoportables de ese día", expresó Susan Farrell.

