Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Con 2 jonrones, García impulsa victoria 6-4 de los Nacionales ante Orioles

NACIONALES-ORIOLES
NACIONALES-ORIOLES (AP)

Luis García Jr. conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras para guiar el domingo a los Nacionales de Washington a una victoria por 6-4 sobre los Orioles de Baltimore.

Pete Alonso y Jackson Holliday pegaron cada uno un jonrón de dos carreras por los Orioles, pero el muy criticado bullpen de Washington resitió después de que Zack Littell (7-6) permitió dos carreras y tres hits en cinco entradas. PJ Poulin lanzó dos entradas sin permitir hits para su tercer salvamento.

Alonso conectó un cuadrangular de 437 pies en la primera entrada y Kyle Bradish (5-8) retiró a los primeros ocho bateadores de Washington. Pero el derecho otorgó cinco bases por bolas a los siguientes 11 hombres que enfrentó antes de ser retirado del juego. Los Nacionales lograron apenas un hit ante él en cuatro entradas y fracción, pero permitió cuatro carreras, tres limpias.

Los Nacionales tomaron la delantera con tres carreras en la tercera, todas con dos outs. Después de que Bradish dio base por bolas tanto a Keibert Ruiz como a James Wood, García conectó un doble que remolcó a ambos. Luego Curtis Mead pegó un rodado rutinario hacia Coby Mayo en la tercera base, y Mayo hizo un tiro descontrolado para un error que permitió anotar otra carrera.

Tyler Wells relevó a Bradish e inmediatamente permitió un jonrón de dos carreras de García que puso el marcador 5-2 en la quinta. Luego García añadió un jonrón solitario en la séptima ante Albert Suárez.

Relacionados

Un punto positivo para los Orioles fue Colton Cowser, quien tuvo dos hits y una base robada. También le robó un hit a Dylan Crews con una atrapada en salto contra la pared en el jardín central y puso out a Ruiz cuando intentaba convertir un sencillo en doble.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in