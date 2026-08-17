Commanders dejan libre al pateador Jake Moody, dice una fuente de AP

Los Commanders de Washington van a dejar en libertad al pateador Jake Moody, según una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el lunes porque la medida no había sido anunciada. Se espera que se haga oficial el martes.

Cortar a Moody pone fin a la competencia de pateador del campamento de entrenamiento del equipo, y por ahora el puesto será para el novato no seleccionado en el draft Drew Stevens.

Moody convirtió su único intento de gol de campo en el debut de pretemporada de Washington el viernes por la noche, desde 29 yardas. Pero había sido menos consistente en las prácticas del campamento que Stevens, quien acertó uno de 41 yardas contra los Dolphins.

Moody, de 26 años, convirtió 10 de sus 11 intentos de gol de campo en seis partidos la temporada pasada con los Commanders, su tercer equipo después de comenzar con San Francisco y pasar por Chicago. Fue el pateador de los 49ers en 2023 y 2024.

Stevens, de 22 años, estableció récords en Iowa por la mayor cantidad de goles de campo convertidos, con 76, y por el más largo en la historia de la escuela, de 58 yardas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes