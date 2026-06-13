Colt Emerson pega jonrón y Marineros vencen 10-2 a Nacionales tras larga demora por lluvia

El novato Colt Emerson conectó un jonrón en una segunda entrada de cinco carreras y los Marineros de Seattle arrollaron 10-2 a los Nacionales de Washington el viernes por la noche, tras un largo retraso por lluvia, para abrir una serie de tres juegos.

Bryce Miller permitió dos carreras en ocho entradas, la mayor cantidad de su carrera, para Seattle, líder del Oeste de la Liga Americana, que perdió al jardinero cubano mexicanp Randy Arozarena en la tercera entrada por una aparente lesión en la pierna mientras corría hacia la primera base tras un rodado para out.

James Wood conectó su 19no jonrón por Washington (35-35), que volvió a quedar en .500 y cayó a un 12-21 en casa, el peor registro de la Liga Nacional.

El juego se retrasó 2 horas y 11 minutos al inicio debido a la lluvia.

El venezolano Jhonny Pereda pegó un sencillo antes de que Emerson castigara la recta de Zack Littell hacia lo profundo del jardín central.

Miller (3-0) ponchó a siete, permitió cuatro hits y no otorgó bases por bolas.

Littell (6-5) permitió cinco carreras en 1 2/3 entradas sin registrar un ponche. Realizó 43 de sus 56 lanzamientos en la segunda entrada.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes