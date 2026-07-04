Church y Winn conectan jonrones de 3 carreras y Cardenales aplastan 17-1 a Cachorros

Nathan Church y Masyn Winn conectaron jonrones de tres carreras y los Cardenales de San Luis sumaron 17 hits en total para enfriar el viernes por 17-1 a los Cachorros de Chicago.

Winn y Alec Burleson aportaron dos hits y cuatro impulsadas cada uno para ayudar a San Luis a ganar por cuarta vez en sus últimos cinco juegos y cortar la racha de cinco victorias de Chicago, su rival en la División Central de la Liga Nacional. El panameño Ivan Herrera y Blaze Jordan conectaron tres hits cada uno.

El abridor de los Cardenales, Andre Pallante (10-5), limitó a los Cachorros a cinco hits y una base por bolas en 5 2/3 entradas.

El batazo de Church ante David Peterson (4-7) en la segunda entrada fue su tercero en cuatro juegos. El jardinero central suma ocho carreras impulsadas en ese lapso.

Bryse Wilson entró al relevo y permitió el jonrón de Winn, con cuenta de 0-2, que puso el marcador 11-0.

Los Cardenales añadieron tres carreras ante Wilson en la quinta, dos más en la sexta y otra en la séptima.

El juego se retrasó 10 minutos por tormentas eléctricas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes