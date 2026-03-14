China vence a Taiwán y avanza a semifinales de Copa Asiática femenina; Corea del Sur también pasa

La campeona defensora China venció a Taiwán 2-0 en la Copa Asiática Femenina el sábado para preparar una semifinal contra la anfitriona Australia y asegurar un lugar en el Mundial Femenino de 2027.

Tras 90 minutos que terminaron sin goles en un partido entre rivales con tensiones geopolíticas, Shao Ziqin rompió el empate a los tres minutos del tiempo extra antes de que un autogol en los instantes finales sellara la victoria.

Sam Kerr marcó un gol y generó otro el viernes, mientras Australia avanzó y aseguró un cupo al Mundial con una victoria 2-1 sobre Corea del Norte.

Corea del Sur se metió en las semifinales con una goleada 6-0 sobre Uzbekistán en Sídney el sábado. Son Hwa-yeon abrió el marcador para la finalista de 2022 a los nueve minutos y Ko Yoo-jin anotó desde fuera del área en el 20. Cuatro goles en la segunda mitad completaron la paliza.

Corea del Sur enfrentará a la ganadora del partido del domingo entre Japón y Filipinas. Japón ha marcado 17 goles, la mayor cifra del torneo, sin recibir ninguno.

Las semifinales están programadas para el martes y el miércoles, y la final se jugará el próximo sábado en Sídney.

Cupos al Mundial

Las cuatro selecciones semifinalistas de la Copa Asiática Femenina se clasifican automáticamente al Mundial del próximo año en Brasil.

Las selecciones que pierdan en cuartos de final tendrán otra oportunidad de clasificarse al Mundial en un repechaje el próximo jueves en Australia —los equipos que terminen en quinto y sexto lugar en este torneo continental también asegurarán cupos en Brasil.

El cierre de la fase de grupos a inicios de la semana quedó opacado por la salida de Irán del torneo y la concesión de asilo a integrantes de la delegación.

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