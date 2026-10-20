Chiefs se inquietan por fallas en situaciones de corto yardaje a pesar del triunfo ante Chargers

Los Chiefs de Kansas City pasaron buena parte de su semana de descanso trabajando en situaciones de corto yardaje, en las que habían sido relativamente buenos esta temporada antes de este fin de semana y considerando lo mucho que les costaron convertir esas mismas situaciones la temporada pasada.

Por eso es que salieron frustrados de su por lo demás sublime victoria el domingo 22-6 sobre los Chargers de Los Ángeles.

Si los Chiefs hubieran anotado después de tener primero y gol en la yarda dos de los Chargers, o cuando tuvieron primero y gol en la yarda seis de Los Ángeles, o en la serie que terminó cuando derribaron a Mahomes antes de la marca del primero y diez en tercera y dos, o si no hubieran fallado un gol de campo después de que lanzó un pase incompleto en tercera y una —bueno, el margen de victoria habría sido mucho más cómodo.

“Sí, creo que es simplemente que cuando las cosas no se ven bonitas tienes que poder empujar y conseguir el primero y diez”, indicó Mahomes. “Creo que eso es lo más importante, y no siempre va a verse bonito. Tenemos el corto yardaje en el que anotamos un touchdown largo, y luego tenemos el corto yardaje en el que no llegamos con el empuje y cosas así, así que vamos a seguir trabajando en ello. Quiero decir, los muchachos se enorgullecen de eso. Se enorgullecen de todo el juego terrestre”.

Para que quede claro: el juego terrestre volvió a ser bastante bueno.

Kenneth Walker totalizó 122 yardas y dos touchdowns, y elevó su acumulado como líder de la liga a 665 yardas en cinco partidos. En la primera carrera de TD, se coló por un hueco en tercera y una y corrió 33 yardas hasta la zona de anotación. En la otra, Walker rebotó tras un intento de tacleada, recibió un bloqueo de Mahomes y entró a la zona de anotación desde dos yardas para poner el marcador 16-3 en el segundo cuarto.

Pero también había margen para hacerlo mejor. Cuando enfrentaron primero y gol en la yarda 8 de los Chargers, los Chiefs le dieron el balón a Walker en cuatro jugadas seguidas; la última no ganó nada desde la línea de gol y terminó en pérdida de balón por entrega en cuarta oportunidad.

“Siento que vamos a mejorar. Tenemos muchas cosas que debemos ejecutar y mejorar, y ser más detallistas”, comentó Walker.

Es un pensamiento inquietante para el resto de la liga, dado que Kansas City es uno de los tres equipos que siguen invictos.

También hay cierta urgencia por mejorar. Los Chiefs se encaminan a una dura gira de dos partidos como por Seattle y Denver, y un par de semanas después tienen juegos consecutivos fuera de casa contra los Bills y los Rams.

“Dedicamos tiempo al corto yardaje (durante la semana de descanso), y no lo hicimos muy bien. Así que tenemos que resolver eso”, reconoció el entrenador Andy Reid. “Estás ahí abajo para un par de touchdowns más, y en las situaciones de línea de gol tienes que anotar en corto yardaje. Tienes que conseguir el primero y diez. Y en una de esas, ellos nos ganaron. Quiero decir, la jugada que cantamos —yo canté la jugada. Así que, quiero decir, la jugada que canté no estaba preparada para esa cobertura, y tenemos que hacerlo mejor ahí”.

Qué funciona

Los Chiefs capturaron cuatro veces al quarterback de los Chargers, Justin Herbert, sus primeras cuatro capturas desde la Semana 1 contra Denver.

Necesita ayuda

Equipos especiales. Nikko Remigio perdió el balón en un regreso de despeje y casi tuvo otro balón suelto, además que Harrison Butker falló tanto un intento de gol de campo como un punto extra. Los equipos especiales de Kansas City han sido un problema toda la campaña.

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