Chelsea descarta a Jackson y Nkunku al buscarles salida en el mercado de pases

Nicolas Jackson y Christopher Nkunku fueron descartados por Chelsea para el partido de la Liga Premier el viernes en West Ham, ya que el club busca deshacerse de los delanteros en los últimos días del mercado de pases.

Chelsea fichó a un par de centrodelanteros, João Pedro y Liam Delap, por lo que Jackson y Nkunku parecen haber quedado en un segundo plano con el entrenador Enzo Maresca.

Jackson está disponible tras purgar una suspensión por el empate 0-0 contra Crystal Palace el domingo en la primera fecha de la Premier.

"Pero no va a ser parte del equipo, porque como ya hemos dicho, tenemos dos delanteros en esa posición y también sabemos que algo podría suceder antes de que cierre la ventana de transferencias", dijo Maresca.

Maresca indicó que la misma situación se aplica al francés Nkunku, quien firmó un contrato de seis años en 2023 pero ha disputado pocos partidos. El contrato del senegalés Jackson con el Chelsea es hasta 2033.

El lateral izquierdo Ben Chilwell y el extremo Raheem Sterling se entrenan diferenciados al primer equipo, dijo Maresca, y están "esperando alguna solución" en el mercado.

