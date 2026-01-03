Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Champagnie se destapa con 20 puntos y lidera a Wizards en victoria 119-99 sobre Nets

NETS-WIZARDS
NETS-WIZARDS (AP)

Justin Champagnie estableció un récord personal de puntos en la temporada con 20 y los Wizards de Washington continuaron su reciente mejora con una victoria de 119-99 sobre los Nets de Brooklyn el viernes por la noche.

Alex Sarr sumó 19 unidades y CJ McCollum anotó 17 para los Wizards, que aún tienen el segundo peor récord en la Conferencia Este (9-23) pero han ganado cuatro de cinco por primera vez desde el 8 al 16 de febrero de 2023.

Washington ganó la batalla de rebotes 51-33 mientras mantenía a Brooklyn en un mínimo de temporada de seis triples en 29 intentos (20.7%).

Day’Ron Sharpe, Terance Mann, Ziaire Williams y Drake Powell anotaron 14 puntos cada uno para Brooklyn (10-22), que ha perdido tres seguidos tras una racha de tres victorias en fila.

Washington tuvo una ventaja de 19-2 en puntos por pérdidas de balón antes del medio tiempo, y utilizó una racha de 18-4 que se extendió a lo largo del primer y segundo cuarto para aumentar su ventaja a 18.

Relacionados

El triple de Champagnie al sonar la bocina del primer período puso el juego 37-24. Will Riley aumentó la ventaja con una bandeja para abrir el segundo cuarto, luego asistió a AJ Johnson para un triple un par de posesiones después que extendió la diferencia a 44-26.

Brooklyn se acercó a nueve más tarde en el segundo y tercer cuarto antes de que Washington ampliara su ventaja a 23 al final del tercero y 28 al inicio del cuarto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in