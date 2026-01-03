Champagnie se destapa con 20 puntos y lidera a Wizards en victoria 119-99 sobre Nets

Justin Champagnie estableció un récord personal de puntos en la temporada con 20 y los Wizards de Washington continuaron su reciente mejora con una victoria de 119-99 sobre los Nets de Brooklyn el viernes por la noche.

Alex Sarr sumó 19 unidades y CJ McCollum anotó 17 para los Wizards, que aún tienen el segundo peor récord en la Conferencia Este (9-23) pero han ganado cuatro de cinco por primera vez desde el 8 al 16 de febrero de 2023.

Washington ganó la batalla de rebotes 51-33 mientras mantenía a Brooklyn en un mínimo de temporada de seis triples en 29 intentos (20.7%).

Day’Ron Sharpe, Terance Mann, Ziaire Williams y Drake Powell anotaron 14 puntos cada uno para Brooklyn (10-22), que ha perdido tres seguidos tras una racha de tres victorias en fila.

Washington tuvo una ventaja de 19-2 en puntos por pérdidas de balón antes del medio tiempo, y utilizó una racha de 18-4 que se extendió a lo largo del primer y segundo cuarto para aumentar su ventaja a 18.

El triple de Champagnie al sonar la bocina del primer período puso el juego 37-24. Will Riley aumentó la ventaja con una bandeja para abrir el segundo cuarto, luego asistió a AJ Johnson para un triple un par de posesiones después que extendió la diferencia a 44-26.

Brooklyn se acercó a nueve más tarde en el segundo y tercer cuarto antes de que Washington ampliara su ventaja a 23 al final del tercero y 28 al inicio del cuarto.

