Cerveceros ascienden al prospecto venezolano Luis Lara antes de la doble cartelera ante Cardenales

El prospecto venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, Luis Lara, ha sido ascendido a las Grandes Ligas casi un mes después de firmar un contrato de siete años y 31 millones de dólares.

Los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, anunciaron antes de la doble cartelera del martes ante los Cardenales de San Luis que habían ascendido a Lara y enviado al jardinero Blake Perkins a Triple-A Nashville.

Milwaukee también colocó al infielder David Hamilton en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo, seleccionó al utility Greg Jones desde Nashville y transfirió al jardinero Brandon Lockridge a la lista de lesionados de 60 días.

Lara, de 21 años, todavía jugaba para Nashville cuando los Cerveceros lo firmaron el mes pasado con un acuerdo que se extiende hasta 2032 e incluye opciones del club para 2033, 2034 y 2035.

“De verdad solo estaba tratando de mantenerme preparado, ya sabes, mentalmente, sabiendo que este momento podía llegar en cualquier momento, y el momento llegó", indicó Lara.

El jardinero venezolano desde hace tiempo ha sido considerado un defensor sobresaliente, pero está teniendo una temporada de despegue con el bate.

Lara bateó para .321, con un porcentaje de embasarse de .432 y un porcentaje de slugging de .470, además de nueve jonrones, 42 carreras impulsadas y 24 robos en 78 juegos con Nashville. La temporada pasada bateó para .257, con un porcentaje de embasarse de .369 y un slugging de .343 en 136 juegos con Doble-A Biloxi.

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, señaló que Lara puede jugar en todas las posiciones de los jardines.

“Creo que Luis puede ayudarnos al ser un bateador ambidiestro e igual de bueno desde ambos lados”, indicó Murphy. “Nunca ha pisado las Grandes Ligas, pero ya es el momento, y lo hemos firmado con un acuerdo a largo plazo, obviamente, lo cual indica que va a ser un Brewer, y estamos entusiasmados”.

Esta es la segunda vez este año que un prospecto de los Cerveceros es ascendido a las Grandes Ligas después de firmar un acuerdo a largo plazo.

El campocorto Cooper Pratt debutó en las Grandes Ligas el 16 de junio, dos meses y medio después de firmar un contrato de ocho años y 50,75 millones de dólares. Pratt, que cumple 22 años el 18 de agosto, llegó a la doble cartelera del martes con un promedio de bateo de .204, un porcentaje de embasarse de .313, sin jonrones, dos carreras impulsadas y seis robos en 18 juegos con Milwaukee.

Perkins, de 29 años, bateaba para .157, con un porcentaje de embase de .250, un jonrón, 11 carreras impulsadas y tres robos en 53 juegos con los Cerveceros.

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