Cavaliers aplastan a Clippers por 124-89 tras el canje Garland-Harden

Donovan Mitchell anotó 29 puntos y repartió nueve asistencias, Jaylon Tyson agregó 17 tantos y los Cavaliers de Cleveland aplastaron el miércoles a los Clippers de Los Ángeles por 124-89, horas después de que los equipos completaron un canje de astros.

Los Cavaliers enviaron al base Darius Garland a los Clippers a cambio de James Harden. Ninguno de los dos jugó para sus nuevos equipos en la jornada.

Jarrett Allen anotó diez puntos y capturó 11 rebotes, Dennis Schroder agregó 11 unidades en su debut con los Cavaliers y Keon Ellis sumó seis tantos en su primer duelo con los Cavaliers, quienes ganaron por séptima vez en ocho compromisos. Schroder y Ellis fueron adquiridos de Sacramento en un intercambio de tres equipos el domingo.

Kawhi Leonard anotó 25 puntos y John Collins agregó 19 por los Clippers, quienes perdieron encuentros consecutivos por primera vez desde una racha de cinco derrotas en diciembre.

El novato Yanic Konan Niederhauser anotó diez puntos y capturó ocho rebotes por Los Ángeles, que tiene un récord de 17-5 desde el 20 de diciembre, aunque la mayor parte de ese éxito fue con Harden. Los Clippers carecieron también de su pívot titular Ivica Zubac, quien estuvo ausente por el nacimiento de su hijo.

Los Cavaliers acertaron un 51% de sus disparos de campo y acertaron 16 de 41 (39%) desde la línea de tres puntos. Los Clippers embocaron seis de 28 (21,4%) desde la línea de tres puntos y sufrieron 24 pérdidas de balón que los Cavs convirtieron en 47 puntos.

