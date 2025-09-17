Stay up to date with notifications from The Independent

Carvajal expulsado por cabezazo a portero de Marsella en triunfo del Real Madrid en Champions League

The Associated Press
Martes, 16 de septiembre de 2025 20:33 EDT
CAMPEONES REAL MADRID-CARVAJAL (AP)

El veterano defensor del Real Madrid, Dani Carvajal, fue expulsado tras propinar un cabezazo al portero del Marsella, Gerónimo Rulli, en un partido de la Liga de Campeones disputado el martes.

Carvajal y Rulli estaban discutiendo en el área antes de un tiro de esquina a favor del Madrid cuando el defensor se acercó al portero y le dio el cabezazo en el rostro.

El árbitro aparentemente no vio la acción de Carvajal, pero los jugadores del Marsella se quejaron de inmediato. Los encargados de la revisión de video finalmente notificaron al árbitro, quien mostró a Carvajal la tarjeta roja a los 72 minutos, después de ver la jugada desde la línea de banda.

Carvajal, capitán del Madrid en ese momento, había ingresado al partido en el quinto minuto para reemplazar al lesionado Trent Alexander-Arnold.

El partido estaba empatado 1-1 en el momento del incidente. El Madrid ganó 2-1 con un par de goles de penalti de Kylian Mbappé.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

