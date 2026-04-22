Carter impulsa una carrera y le roba un jonrón a Cruz mientras Rangers vencen 5-1 a Piratas

Kumar Rocker permitió una carrera en seis entradas y Evan Carter impulsó la carrera del empate antes de robarle al dominicano Oneil Cruz un jonrón de tres carreras, lo que llevó a los Rangers de Texas la noche del martes a una victoria por 5-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Cruz conectó un sencillo para abrir el juego ante Rocker (1-1). Se robó la segunda base y avanzó una base extra por un error de tiro de Danny Jansen.

Joc Pederson conectó un sencillo para abrir la segunda entrada ante Carmen Mlodzinski (1-1) y Josh Jung lo llevó a tercera con un doble. Carter conectó un sencillo para empatarlo y Josh Smith elevó de sacrificio para poner arriba a los Rangers 2-1.

Luego, Carter le robó a Cruz un jonrón de tres carreras en la quinta para mantener el marcador 2-1.

El dominicano Ezequiel Duran conectó un doble impulsor en la quinta.

Rocker realizó 88 lanzamientos y permitió cuatro hits y una base por bolas, además de ponchar a cinco. Cole Winn, Jacob Latz y Jakob Junis lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras para cerrar el juego.

Mlodzinski hizo 93 lanzamientos y permitió las cinco carreras con seis hits y dos bases por bolas. Ponchó a seis.

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