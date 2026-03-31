Carroll impulsa 4 y Diamondbacks vencen 9-6 para arruinar regreso de Verlander a Tigres

Corbin Carroll conectó un jonrón de tres carreras y remolcó cuatro, Michael Soroka se convirtió en el cuarto lanzador en la historia de Arizona en tirar una entrada inmaculada la noche del lunes y los Diamondbacks vencieron 9-6 para castigar al tres veces ganador del premio Cy Young Justin Verlander en su regreso a los Tigres de Detroit.

Los Diamondbacks ganaron su juego inaugural en casa después de haber sido barridos en el Dodger Stadium en su primera serie de la temporada.

Soroka, de 28 años (1-0), permitió cuatro hits en cinco entradas sin carreras — y la quinta fue una joya. El derecho ponchó al boricua Javier Báez, Kerry Carpenter y al venezolano Gleyber Torres con nueve lanzamientos consecutivos, y en el noveno le pasó una recta de 95 mph a Torres para igualar su mejor marca personal con 10 ponches.

Verlander, de 43 años, permitió cinco carreras con seis hits y dos bases por bolas en 3 2/3 entradas. El golpe más fuerte llegó en la segunda, cuando Carroll conectó su primer jonrón de la temporada.

El venezolano Ildemaro Vargas pegó un jonrón solitario en la parte baja de la séptima para poner a los D-backs arriba 9-6. Paul Sewald consiguió su primer salvamento.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Gabriel Moreno de 4-2 con una anotada y una producida. El mexicoamericano Alek Thomas de 5-1 con una anotada y una producida.

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