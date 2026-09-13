Cardinals vencen 26-14 a Chargers y Mike LaFleur gana en su debut como entrenador en jefe

Jacoby Brissett lanzó para 277 yardas y un touchdown, y los Cardinals de Arizona derrotaron 26-14 a los Chargers de Los Ángeles el domingo, dándole a Mike LaFleur una victoria en su debut como entrenador en jefe sobre Jim Harbaugh.

Los Chargers eran favoritos por 9,5 puntos —la mayor cifra en la NFL en la Semana 1—, pero jugaron todo el partido desde atrás.

LaFleur se convirtió en el primer entrenador de los Cardinals en ganar en su debut desde Don Coryell en 1973. Coryell dirigió a los Chargers de 1978 a 1986.

LaFleur ganó en el mismo SoFi Stadium donde dirigió su último partido como coordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles el año pasado, antes de ser contratado por Arizona en febrero. Sumó 16 nuevos asistentes y 18 nuevos jugadores.

Chad Ryland convirtió cuatro goles de campo, mientras los Cardinals ganaron como visitantes ante los Chargers por primera vez desde 2001. Su único fallo fue un intento de 54 yardas cuando el balón golpeó el poste derecho en el segundo cuarto.

Los Cardinals venían de una temporada plagada de lesiones en la que ganaron apenas tres partidos.

Los Chargers hicieron un desastre del cuarto periodo. En sus primeras tres posesiones, les bloquearon una patada de despeje, Justin Herbert fue interceptado y Los Ángeles perdió posesión al fallar en convertir una cuarta y gol desde la yarda tres. Tuvieron otra entrega en cuarta oportunidad con menos de dos minutos por jugar.

Herbert completó 17 de 27 pases para 209 yardas, con un touchdown y una intercepción, y fue capturado tres veces.

Los Cardinals dominaron el tiempo de posesión, 37 minutos contra 22, y ejecutaron 72 jugadas contra 51 de los Chargers, además de acumular 393 yardas de ofensiva por 268. ___

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