Cardinals dejan fuera Kyler Murray contra Colts y Jacoby Brissett será titular

El quarterback de los Cardinals de Arizona, Kyler Murray, no jugará el domingo contra los Colts de Indianapolis tras ingresar a la lista de inactivos antes del partido.

Murray ha estado lidiando con una lesión en el pie. No practicó el miércoles, ni el jueves y fue un participante limitado en el entrenamiento más ligero del viernes. Murray no se había perdido ningún partido desde 2023.

Con la ausencia de Murray, el veterano Jacoby Brissett será titular para los Cardinals (2-3). Brissett fue titular durante la mayor parte de dos temporadas con los Colts en 2017, cuando Andrew Luck se perdió toda la temporada por una lesión en el hombro, y en 2019 tras el repentino retiro de Luck.

Murray se lesionó en la segunda mitad de la vergonzosa derrota de Arizona por 22-21 ante Tennessee. Se perdió dos jugadas al final del tercer cuarto mientras recibía tratamiento, pero regresó para terminar el juego con una cojera notable.

El miércoles, el entrenador Jonathan Gannon dijo que "tomaría día a día" cualquier decisión sobre si Murray jugará mientras los Cardinals intentan romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Brissett ha sido titular en 53 de sus 89 partidos de carrera en diez temporadas con los Patriots, Colts, Dolphins, Browns y Commanders.

El domingo, los Colts desactivaron al mariscal de campo Anthony Richardson, quien perdió el puesto de titular ante Daniel Jones en el campamento de entrenamiento. Un portavoz del equipo dijo que Richardson, la cuarta selección del draft en 2023, sufrió una lesión ocular durante los calentamientos previos al juego. El novato Riley Leonard será el suplente de Indy.

Los Colts anunciaron 30 minutos antes del inicio del encuentro que el cornerback Charvarius Ward fue descartado para el partido tras sufrir una conmoción en el calentamiento. No dieron más detalles.

___

