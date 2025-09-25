Cardenales quedan fuera de los playoffs tras derrota 4-3 ante Gigantes

Andrew Knizner conectó un triple impulsor en la octava entrada, y los Gigantes de San Francisco vencieron el miércoles 4-3 a los Cardenales de San Luis que quedaron fuera de la contienda a la postemporada.

El dominicano Rafael Devers conectó su 44mo jonrón de la temporada, y Casey Schmitt tuvo tres hits para ayudar a San Francisco a evitar la barrida en la serie.

Un día después de que los Cardenales acabaran con las esperanzas de postemporada de los Gigantes con una remontada tardía, el equipo del mánager Bob Melvin devolvió el favor con su propia remontada tardía.

Christian Koss inició la octava con un sencillo suave sobre el guante extendido del primera base Nolan Arenado. Knizner, quien había logrado un elevado de sacrificio en la quinta, siguió con una línea fuerte contra Riley O’Brien (3-1) que pasó por encima del jardinero central de los Cardenales, Victor Scott, y rodó hasta la pared mientras Koss corría por las bases.

José Butto (5-3), el tercero de los cuatro relevistas utilizados por Melvin, retiró a dos bateadores para llevarse la victoria, y Tristian Beck trabajó la novena para su segundo salvamento.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 3-2 con una anotada y una empujada. El venezolano Pedro Pagés de 4-1.

Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers de 4-1 con una anotada y una empujada, Willy Adames de 5-1.

___

