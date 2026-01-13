Cameron Knowles se convierte en entrenador del Minnesota United de la MLS

Cameron Knowles fue ascendido a entrenador del Minnesota United de la Major League Soccer el lunes, un día después de que Eric Ramsay renunciara para convertirse en técnico del West Bromwich Albion en la Championship, la segunda división de Inglaterra.

Knowles, de 43 años, fue defensa en la MLS desde 2005 hasta 2011 con Salt Lake, Portland y Montreal. Se convirtió en asistente de Portland de 2012 a 2017 y antes de entrenar a la reserva de 2018 a 2021, luego se unió a Minnesota como analista de video. Fue brevemente entrenador interino en enero de 2024 y antes de convertirse en asistente de Ramsay.

