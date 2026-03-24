Camara logra récords personales de nueve triples y 35 puntos; Trail Blazers vencen 134-99 a Nets

Toumani Camara logró máximos de su carrera con nueve triples y 35 puntos para ayudar a Portland a vencer 134-99 a los Nets de Brooklyn la noche del lunes, el mayor margen de victoria de los Trail Blazers esta temporada.

Los Nets han perdido ocho seguidos y 18 de los últimos 20. Brooklyn (17-55) está a un partido de Indiana (16-56) y a medio partido de Washington (16-55) en la lucha por las mejores probabilidades en la lotería del draft.

Camara encestó 10 de 12 tiros de campo. Deni Avdija anotó 18 puntos y Scoot Henderson sumó 13 unidades, cinco asistencias y cuatro robos para los Trail Blazers. Donovan Clingan terminó con 15 rebotes, siete tantos y siete tapones.

Camara, quien apareció en vasos conmemorativos como parte de un obsequio de los Trail Blazers, encestó su primer triple con un tiro que rebotó en el tablero y acertó sus primeros ocho intentos de tres puntos, al terminar con nueve de 11 desde larga distancia.

Tyson Etienne encabezó a los Nets con 18 puntos, Ziaire Williams añadió 16 y Josh Minott 15.

Murray completó una jugada de tres puntos cuando quedaban 4:48 del primer cuarto, lo que le dio a los Trail Blazers una ventaja que ya no perderían y encendió una racha de 13-2 que puso el marcador 28-18. Ben Saraf encestó dos tiros libres que dejaron el partido en tres puntos con 4,7 segundos por jugar, pero Jrue Holiday respondió con una bandeja tres segundos después y Portland anotó 11 de los primeros 12 puntos en el segundo cuarto. Los Nets estuvieron abajo por al menos nueve puntos el resto del camino.

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