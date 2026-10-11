Caleb Williams se perderá su tercer juego seguido con los Bears por lesión en el isquiotibial

Caleb Williams se perderá su tercer partido consecutivo con los Bears de Chicago el domingo contra los Packers de Green Bay.

Williams no juega desde que se lesionó el isquiotibial derecho durante una derrota 9-3 ante los Minnesota Vikings el 20 de septiembre. Williams volvió a entrenar de manera limitada el viernes y fue incluido como “cuestionable” ese día, pero los Bears lo incluyeron entre sus jugadores inactivos el domingo.

Los Bears ganaron cada uno de los dos primeros partidos que Williams se perdió. Case Keenum lo reemplazó en una victoria 27-7 sobre los Eagles de Filadelfia y Tyson Bagent fue titular en un triunfo 23-12 ante los Jets de Nueva York. Bagent estuvo entrenando como el probable quarterback titular de los Bears en los días previos al partido contra los Packers.

El veterano guardia derecho Kevin Zeitler está activo para Green Bay, lo que le despeja el camino para debutar con los Packers. Zeitler firmó con los Packers el 30 de septiembre. Los jugadores inactivos de Green Bay son los guardias Jacob Monk, Aaron Banks y Donovan Jennings, además del tackle defensivo Anthony Campbell.

El corredor Kyle Monangai, el linebacker Keyshaun Elliott, los linieros defensivos Jamree Kromah y Jayden Loving, y el liniero ofensivo Ozzy Trapilo también están inactivos.

Los Bears ya habían descartado a Monangai (pulgar/dedo del pie) y a Elliott (cuádriceps) el viernes. Los Packers descartaron al corredor Chris Brooks el mismo día.

Brooks fue colocado en la lista de reserva de lesionados el sábado, por lo que debe perderse al menos los próximos cuatro partidos de los Packers.

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