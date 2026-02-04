Cade Cunningham anota 29 puntos y lidera a Pistons en victoria 124-121 sobre Nuggets

Cade Cunningham anotó 29 puntos y repartió diez asistencias por los Pistons de Detroit, quienes superaron el martes a los Nuggets de Denver por 124-121.

Jalen Duren, otro elegido al Juego de Estrellas, añadió 19 puntos y 13 rebotes, mientras que Duncan Robinson anotó 20 unidades por los Pistons, quienes han ganado cinco de seis duelos, incluyendo una victoria de 109-107 en Denver el 27 de enero. Detroit llegó al partido tras una victoria récord el domingo, cuando humilló 130-77 a los Nets de Brooklyn y propinó su peor paliza en la historia de la franquicia, por un margen de 53 puntos.

Jamal Murray lideró a los Nuggets con 32 puntos y ocho asistencias, mientras que Nikola Jokic totalizó 24 unidades y 15 rebotes.

Los Nuggets nunca estuvieron al frente, pero Jokic los acercó a dos posesiones, 112-107, con 2:33 minutos por jugar. Después de una falla de Detroit, un triple de Murray dejó la diferencia en dos puntos.

Tobias Harris respondió con un triple en la siguiente posesión de Detroit, y los equipos intercambiaron canastas para dejar el marcador en 117-112 con 1:15 minutos por jugar.

Detroit finalmente logró frenar a sus rivales con 33 segundos restantes y aseguró el encuentro desde la línea de tiros libres.

