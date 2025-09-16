Cachorros activan a Mike Soroka de la lista de lesionados y lo asignan como relevista

Los Cachorros de Chicago activaron al lanzador derecho Mike Soroka de la lista de lesionados de 15 días antes del partido del lunes contra Pittsburgh.

Soroka será utilizado como relevista. Los Cachorros adquirieron a Soroka de Washington en la fecha límite de cambios con la intención de que fungiera como abridor.

Sin embargo lanzó solo dos entradas en su debut con los Cachorros contra Cincinnati el 4 de agosto antes de salir con una distensión en el hombro derecho. Soroka hizo una aparición de rehabilitación con Iowa de la Triple-A, permitiendo una carrera en dos episodios y un tercio.

Soroka tiene un récord de 3-8 esta temporada con una efectividad de 4.86 en 17 aperturas.

El lanzador derecho Ben Brown fue enviado a Iowa en un movimiento correspondiente. Tiene un récord de 5-8 con una efectividad de 5.92 en 25 juegos, incluidas 15 aperturas.

El cerrador venezolano de los Cachorros, Daniel Palencia, lanzó desde el montículo por primera vez desde que ingresó a la lista de lesionados el 8 de septiembre con una distensión en el hombro derecho. Tiene 22 salvamentos en 25 oportunidades y una efectividad de 3.00 en 52 juegos.

El bateador designado Seiya Suzuki no estuvo en la alineación el lunes debido a una bronquitis.

Los Cachorros ocupan la primera posición de comodín en la Liga Nacional.

