Bulls frenan racha de 11 derrotas al vencer 120-97 a los Bucks

Josh Giddey anotó 20 puntos, capturó 14 rebotes y repartió 10 asistencias para lograr su octavo triple-doble de la temporada, y los Bulls de Chicago aprovecharon una racha de 27-0 para vencer el domingo 120-97 a los Bucks de Milwaukee y poner fin a una racha de 11 derrotas consecutivas.

Giddey consiguió su 15mo triple-doble como miembro de los Bulls, con lo que igualó a Scottie Pippen en el segundo lugar de la lista histórica de la franquicia.

Collin Sexton sumó 22 puntos y Matas Buzelis aportó 20, ayudó a Chicago a imponerse después de igualar la tercera peor racha de derrotas en la historia de la franquicia. Los Bulls terminaron febrero 0-11, su última victoria fue el 31 de enero en Miami.

Bobby Portis anotó 18 unidades por Milwaukee para sufrir su segunda derrota consecutiva con un marcador abultado. Los Bucks fallaron 17 tiros consecutivos en el tramo final.

La estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, se perdió su 15to partido consecutivo por una distensión en la pantorrilla derecha. El dos veces MVP no juega desde el 23 de enero.

El entrenador de los Bears, Ben Johnson, que observó el juego desde un palco junto a Pippen, recibió una cálida ovación cuando apareció en la pantalla gigante en el segundo cuarto. Johnson entusiasmó al público cuando fingió quitarse la camiseta, como lo hizo en el vestuario tras una victoria en Filadelfia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes