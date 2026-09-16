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Brighton sorprende y remonta para eliminar al Manchester United en la Copa de la Liga inglesa

INGLATERRA-COPA DE LIGA
INGLATERRA-COPA DE LIGA (AP)

Manchester United desperdició una ventaja de dos goles y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa tras perder el miércoles pro 3-2 ante Brighton.

Los abucheos se hicieron escuchar en Old Trafford al sonar el pitazo final, después de que el United encajó su tercera derrota de la temporada y la segunda en dos partidos, tras perder el domingo ante su rival de ciudad, el Manchester City.

El United vencía por 2-0 después de 10 minutos al Brighton gracias a goles consecutivos de Shea Lacey y Mason Mount.

Pero Brighton protagonizó una remontada impresionante. Charalampos Kostoulas descontó antes del descanso y, tras el descanso, Pascal Gross y Maxim De Cuyper aseguraron la victoria.

La derrota significa que el United ha quedado eliminado de la competición en la fase más temprana por segunda temporada consecutiva.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

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